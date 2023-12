– Jeg vil jo si at det var et brudd på smittevernloven, men også et brudd på flere av menneskerettighetene til personer med utviklingshemming, sier postdoktor Ellen Margrete Iveland Ersfjord ved Universitetet i Agder til NRK.

En ny studie av fem bofellesskap i Midt-Norge finner at beboere i fire av de fem bofellesskapene ble isolert. Dette var brudd på regler om at kommuner ikke kunne innføre besøksforbud i slike boligfellesskap.

– Dette ble gjort i utstrekt grad i Norge, sier Ersfjord.

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen i Helse- og omsorgsdepartementet sier saken er alvorlig.

– Funnene i denne studien er svært alvorlige og viser at både brukere og ansatte sto i svært krevende situasjoner i denne perioden.