Det er fortsatt svært jevnt mellom de to politiske blokkene Sverige etter «det magiske kvarteret», der mange valgkretser rapporterer resultat på kort tid.

Like før klokken 22 gir opptellingen så langt 177 mandater til den rødgrønne blokken, mens den blå blokken får 172. Riksdagen har 349 mandater.

SVT bruker begrepet det magiske kvarteret fordi det etterpå har blitt telt opp mange nok valgkretser til at man så smått kan begynne å spå sluttresultatet.

Erfaringsmessig inntreffer dette kvarteret en gang før 21.30, og det skjedde også i år. På kort tid gikk man fra litt over 500 til mer enn 1.100 ferdigtelte valgkretser. I 21.45-tiden hadde 1.539 av 6.578 valgkretser blitt telt ferdig, viser Valmyndighetens sider.

Ifølge SVT tilsvarer tallet 23 prosent av stemmene totalt. Noe av opptellingen i Sverige kan bli forsinket fordi det fortsatt er mange velgere som står på kø, to timer etter at valglokalene stengte. Som i Norge er regelen at alle som står i kø ved stengetid klokka 20 får stemme, og opptellingen kan ikke begynne før siste velger har stemt.

Den foreløpige opptellingen har ikke gitt store bevegelser mellom partiene sammenlignet med valgdagsmålingene, og det er fortsatt et knapt flertall til den rødgrønne blokken bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet og Miljöpartiet.