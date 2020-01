Støre: Oppsiktsvekkende at Solberg lever med dette

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre etterlyser lederskap fra statsministeren etter Frps trusler om å forlate regjeringen.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre etterlyser lederskap fra statsministeren etter Frps trusler om å forlate regjeringen. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ap-leder Jonas Gahr Støre er denne uka på rundreise i Nord-Norge. Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er et veldig spesielt utgangspunkt at et regjeringsparti anklager resten av regjeringen for ikke å ta terror på alvor. Og det at Erna Solberg lever med det og attpåtil har forståelse for Frps argumentasjon, er oppsiktsvekkende, sier Støre til NTB.

Han følger regjeringskrangelen på avstand fra Alta, hvor han er på besøk som ledd i en større rundreise i Nord-Norge.

Støre mener krangelen følger et vant mønster.

– Dette er en argumentasjon vi har hørt fra Frp før. Når de ikke får det som de vil, skaper de nestenkriser for å få mer igjen i neste omgang, sier han.

– Det vi må etterlyse, er hva som er best for Norge. Det kommer i bakgrunnen i all den støyen som kommer med dette.

Støre legger til at det ikke er unormalt med dissens i regjeringer.

– Men når Frp lager støy og sier de skal ha igjen for den smerten de er påført ved at et barn blir hentet hjem for å få helsehjelp i Norge, og moren blir arrestert i Norge, er det oppsiktsvekkende. Det er ikke bra for Norge.

