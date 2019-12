Høie gir seg i Høyre-ledelsen, Sanner ønsker gjenvalg

Høie har takket nei til gjenvalg som andre nestleder, men fortsetter som helse- og omsorgsminister.

– Jeg er utrolig takknemlig for å ha fått muligheten til å være en del av Høyres ledelse i så mange år og er veldig glad for å se at det er så mange flinke folk i partiet som kan overta, sier Høie.

De øvrige medlemmene i Høyres arbeidsutvalg, nemlig nestleder Jan Tore Sanner, Torbjørn Røe Isaksen og Gunn Cecilie Ringdal, ønsker gjenvalg. Det er også for lengst klart at Høyre-leder og statsminister Erna Solberg ønsker en ny periode.

Det samme gjør tre av de landsmøtevalgte medlemmene av sentralstyret, nemlig Erling Kagge, Mudassar Kapur, og Hanne Alstrup Velure. Janne Fardal Kristoffersen ønsker derimot ikke gjenvalg.

Vil vrake Sanner

Det er imidlertid ikke alle i partiet som er like fornøyd med at Sanner ønsker gjenvalg, skriver Aftenposten. Ifølge avisen har valgkomiteen fått innspill om at nestlederne ikke bør gjenvelges, selv om de stiller seg til disposisjon.

– I praksis tas det til orde for at nestleder Jan Tore Sanner ikke bør få gjenvalg, skriver Aftenposten, som videre melder at brevet kommer fra en person i Høyres sentralstyre.

Samtidig sier kilder i partiet at Sanner sitter trygt. 54-åringen er i dag kunnskaps- og integreringsminister. Han har vært statsråd siden 2013 og Høyre-nestleder siden 2004.

Alle fylkesforeningene i Høyre, samt sideorganisasjonene, er invitert til å komme med forslag til hvem som bør være med i arbeidsutvalget og sentralstyret de neste to årene. Endelig frist for innspill er satt til utgangen av året.

Hvem kommer inn?

Samtidig er det klart at leder av Høyres Kvinneforum, stortingsrepresentant Tina Bru, ønsker avløsing fra dette vervet. Bru er blant de navnene som hyppigst nevnes med tanke på fremtidig rolle i Høyre-ledelsen.

Valgkomiteens leder Harald Furre sa dette til NTB i november da fremtidige lederemner i partiet var tema:

– Det er helt opplagt at noen av statsrådene er det – Ine Marie Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen. Så har vi de som er ti år yngre enn dem igjen – Henrik Asheim, Tina Bru og Mari Holm Lønseth.

Søreide (43) er utenriksminister, mens Røe Isaksen (41) er næringsminister. Asheim (36) er i dag leder av finanskomiteen på Stortinget, Bru (33) sitter i energi- og miljøkomiteen, mens Holm Lønseth (28) er i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Valgkomiteens innstilling skal være klar i slutten av februar. Landsmøtet holdes 27.–29. mars neste år.