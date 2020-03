Har utle­vert Krekar til Italia: – Vi er trygge på at han får den behand­lingen han skal

Krekar er sendt ut av Norge og er nå i Italia, fortalte justisminister Monica Mæland i en hasteinnkalt pressekonferanse torsdag.

Pressekonferansen fant sted i Forsvarsdepartementet og begynte klokken 12.45.

– Krekar er ikke lenger i Norge. Han er i dag utlevert til Italia, åpner Monica Mæland, justis- og beredskapsminister, med.

Mulla Krekar, eller Najumuddin Faraj Ahmad, ble 12. februar vedtatt utlevert til Italia, der han i fjor ble dømt til tolv års fengsel for å ha planlagt terror. Det endelige vedtaket om utlevering til Italia kom den 13. mars i år, etter at advokat Brynjar Meling klaget inn det første vedtaket.

Ifølge utleveringsvedtaket skal utleveringen skje så raskt som mulig, sier Mæland.

Har ventet til situasjonen i Italia var forsvarlig

– Situasjonen i Italia har gjort at vi har avventet utsendelsen til det var både mulig og forsvarlig, sier justis- og beredskapsministeren.

Det er politiet i Norge og Italia som har gjennomført utleveringen.

– Vi er trygge på at han får den behandlingen han skal, i henhold til de lover og regler som gjelder i Italia, sier Mæland.

Italia er fortsatt episentret for koronautbruddet. Selv om antall smittede har gått tilbake de siste dagene, har totalt over 6000 mennesker dødd av koronasmitte i Italia på bare to måneder.

Ifølge Verdens helseorganisasjon er tallene på smittede i Italia nå oppe i 69.176 og 6820 personer er døde av viruset.

Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til Italia som ikke er strengt nødvendige. De skriver også på sine hjemmesider at det i hele Italia er restriksjoner i bevegelsesfriheten. Samt at det er vanskelig å forutse eventuell videre spredning av koronaviruset.

Mæland fikk i løpet av pressekonferansen spørsmål om Krekar nå risikerer å bli smittet av koronaviruset.

– Vi har fått forsikringer om at han får den hjelpen han har krav på, svarte Mæland.

Fikk ikke ta farvel med familien

Brynjar Meling sa dette til VG før pressekonferansen:

– De har ikke anstendighet til å la ham ta farvel med familien, sier Meling til VG.

– Dette er en skammens dag for alle de som ikke har hindret utlevering av en åpenbart uskyldig mann, sier han også.

