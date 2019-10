Mor (62) og datter (29) døde i Volda-ulykken

VOLDA: I tillegg er ytterligere tre personer hardt skadet - alle fra den samme familien fra Arendal. En av disse er datter og søster av de to omkomne.

Kvinnen på 62 år heter Laila Finnøy, mens datteren på 29 år heter Ida Finnøy Myhren. Mens 62-åringen døde på stedet, døde 29-åringen mandag ettermiddag.

Bilene hadde stor fart da de frontkolliderte rundt 200 meter sør for tunnelinnslaget ved Damfosstunnelen i Volda kommune.

Det var i alt sju personer involvert i ulykken, hvorav to ble lettere skadet. Disse to satt i den ene bilen, arendalsfamilien på fem i den andre. De to personene som satt i den ene bilen er lettere skadet og utskrevet fra sykehus.

– Familien fra Arendal hadde vært i Volda og var på vei til Østlandet da ulykken skjedde, sier politioverbetjent Oscar Lilleås ved Møre og Romsdal politidistrikt til Fædrelandsvennen.

Han sier at Statens Havarikommisjon for transport nå er i gang med å undersøke årsaken til ulykken.

– Vi vil derfor ikke si noe mer om årsaken før de kommer med en rapport, sier Lilleås.