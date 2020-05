Visjon Norge mister flere samar­beids­part­nere

Flere samarbeidspartnere trekker seg nå fra den kristne TV-kanalen Visjon Norge. De stadige kontroversene rundt kanalen er en av årsakene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

TV-pastor Jan Hanvold fra Visjon Norge må se at flere av samarbeidspartnerne til TV-kanalen trekker seg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

NTB

Tidligere i år har både Livets Ord og Evangeliesenteret kuttet samarbeidet med TV-kanalen, skriver Vårt Land. Nå har også Norea Mediemisjon gjort det samme.

– Vi avsluttet samarbeidet med dem i begynnelsen av mai. Årsaken er dels at vi ønsker å prøve en ny plattform for våre programmer, dels kontroversene rundt kanalen, sier daglig leder Per Birkeli i Norea.

Kontroversene har den siste tiden blant annet handlet om da en gjestepredikant på kanalen ba seerne om å gi 2.020 kroner til kanalen. Som gjenytelse ville «Gud beskytte givernes barn mot koronaviruset», ifølge predikanten.

Daglig leder Jan Hanvold i Visjon Norge sier at han i utgangspunktet ikke har noen kommentar til kritikken fra Norea, men understreker at han i mediene «har forklart i bøtter og spann» hva han mener om kritikken som har kommet etter denne uttalelsen.

I slutten april ila Forbrukertilsynet Visjon TV og Webshop et gebyr på 250.000 kroner for markedsføring av et kosttilskudd som tilsynet mener «utnytter befolkningens frykt for å bli smittet av koronaviruset».

Ifølge Vårt Land vurderer også Normisjon å trekke seg fra samarbeidet. Også pinsemenigheten Filadelfia Kristiansand trakk seg tidligere i år ut fra kanalen.