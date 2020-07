Hektisk natt for politiet – men ingen alvorlige hendelser

Politiet i hele landet har hatt nok å gjøre natt til søndag. Stikkordene er slagsmål, promillekjøring, råkjøring og generelt mange alkoholrelaterte hendelser.

Flere båtførere har lørdag kveld og tidlig natt til søndag blitt kontrollert flere steder i landet. De fleste har fått forenklet forelegg for manglende flyteplagg, mens andre har hatt for mye promille til å kjøre båt. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

NTB

Heldigvis har det ikke vært meldt om noen alvorlige hendelser eller skader, men politiet har hatt nok å gjøre.

Over hele landet melder politiet om mye bråk knyttet til fester, klager på høy musikk, overstadig berusede personer og slagsmål.

I Bergen ble eiere av en fritidsbåt brått vekket av en svært beruset og utagerende mann som kom om bord i båten. Vest politidistrikt skriver på Twitter at mannen gjorde mye skadeverk og slo til polititjenestemennene som ble tilkalt. Politiet måtte bruke pepperspray for å få kontroll på mannen.

Både til vanns og til lands har flere personer blitt pågrepet for promillekjøring. Det har vært et stort antall singelulykker der biler har havnet utenfor veien og det er mistanke om promillekjøring, men uten at det er snakk om alvorlige skader.

Utrykningspolitiet har også vært aktive i natt, og flere personer har mistet førerkortet både på grunn av promillekjøring og råkjøring.

I Lier utenfor Drammen kjørte en 19-åring i 162 kilometer i timen i en 100-sone og mistet førerkortet på flekken. Det samme skjedde med en bilfører i Spydeberg, som kjørte i 161 kilometer i 100-sonen. I Ålesund ble en bil målt i 120 kilometer i timen i en 80-sone. Også her røyk førerkortet.

Politiet har også vært aktive på sjøen. I Randsfjorden fikk hele 28 båtførere forenklet forelegg for manglende flytevest, mens en båtfører blir anmeldt for promillekjøring. I Flekkefjord, i Beistadfjorden i Trøndelag og i Hardangerfjorden har båtførere blitt stoppet og testet. Flere ble bøtelagt for manglende flytevest og promillekjøring.