Avis: Tre drept i knivangrep i Storbritannia

Tre personer er drept og flere andre såret i et knivangrep i en park i Reading i Storbritannia, opplyser kilder til avisa The Telegraph.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB

Politiet har ikke bekreftet at noen er drept, men melder på sin Twitter-konto lørdag kveld at det har vært en alvorlig hendelse i Forbury Gardens, at flere personer er såret. Politiet opplyser videre at en person ble pågrepet på stedet.

Motivet for angrepet og hvem gjerningspersonen er, er ikke kjent.

En kilde opplyser til The Telegraph at tre personer er drept og to andre fraktet til sykehus med kritiske skader.

En rekke videoer som er lagt ut på sosiale medier viser flere personer som ligger urørlig på bakken og andre som driver med gjenopplivningsforsøk.

Parken der angrepet skjedde ligger i Reading utenfor London. Tidligere på dagen hadde Black Lives Matter-bevegelsen en demonstrasjon i parken, men ifølge kilder har trolig ikke knivangrepet sammenheng med dette.

