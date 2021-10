Minst 290 skademeldinger etter uværet i Sør-Norge

If sier de har mottatt 140 skademeldinger knyttet til privatboliger etter regn, vind, flom og overvann på Østlandet og Sørlandet siden fredag.

– Det har vært stor geografisk spredning i skadene. Mange har fått vann inn i kjelleren, men det har også vært en god del som har meldt inn vanninntrengning via taket, skriver kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i en pressemelding.

Det har også blitt vannskader på bedrifter og butikker. If slår fast at det for tidlig å si noe om hvor store skadene er i kroner og øre, men det er «helt klart at det dreier seg om mange millioner».

Gjensidige melder at de i løpet av helgen sendte ut rekordmange 150.000 uværsvarsler på SMS til sine kunder. De har fått inn 150 skademeldinger, og de klart fleste dreier seg om vannskader på Østlandet, i tillegg til noen vindskader spredt rundt i Sør-Norge og på Vestlandet.

– Vi venter at det kommer flere skader de neste dagene, men så langt ser det ut til at det totalt sett har gått bra, spesielt tatt i betraktning at så store deler av landet har fått kjenne på naturkreftene. Det ser ut til at vi står stormen av denne gangen også, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

Heller ikke de har foreløpig noe anslag på hvor store verdier det dreier seg om totalt sett.