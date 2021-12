Foto: Greg Eans / The Messenger-Inquirer via AP / NTB

Det betyr at føderale ressurser kan frigjøres til delstaten som ble hardt rammet av tornadouværet fredag. Store deler av byen Mayfield er lagt i ruiner. Det ble lenge fryktet at dødstallene skulle overstige 100, men etter at det viste seg at langt færre døde i en fabrikk enn antatt, ser tallene lavere ut.

Kentuckys guvernør Andy Beshear ba søndag kveld om at det skulle bli erklært unntakstilstand i delstaten.

Det pågår fortsatt søk etter overlevende i ruinene i Kentucky og det må et omfattende gjenreisningsarbeid til for å bøte på de materielle skadene.