– I går alene fikk vi en rekke henvendelser fra virksomheter som skriver at de ikke har annet valg enn å gå til oppsigelser dersom ikke permitteringsordningen forlenges, sier leder Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

Bransjeorganisasjonen mener regjeringen må forsikre at de vil forlenge permitteringsordningen og andre støtteordninger for bransjen også etter planlagt avviklingsdato 1. oktober.

– Disse virksomhetene påpeker at de ennå ikke har fått tatt del i gjenåpningen og at internasjonale reiserestriksjoner gjør at de i realiteten fortsatt er stengt. Det er blant annet opplevelsesaktører og guider i Norge, og virksomheter som selger reiser til utlandet. De som selger reiser ut av Europa, er særlig rammet, sier Bergmål videre.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forstår problemet, men lover ingen umiddelbare tiltak.

– Jeg har stor forståelse for at deler av reiselivsnæringen fortsatt har det krevende, sier han til NTB.

Han mener problemet med ytterligere utvidelser av dagpengeperioden er at det kan slå galt ut for den ansatte, dersom jobben ikke er der når permitteringstiden er utløpt.

– Da har den ansatte brukt opp mye av dagpengeperioden og har kortere tid igjen for å finne en ny jobb, sier Isaksen.