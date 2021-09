Filmskaper Petter Vennerød er død, 72 år gammel

Det er Vennerøds familie som har opplyst NTB om dødsfallet.

Fra 1970-tallet og oppover hadde Petter Vennerød ansvaret for manus eller for regien på i alt 14 filmer sammen med makker Svend Wam under produksjonsselskapet Mefistofilm. Wam og Vennerød-filmene, som ofte vekket oppsikt og noen ganger forargelse, hadde en kritisk vinkel mot politi, psykiatri og sosialvesen og mot det etablerte.

Vennerød var også selv skuespiller i de fleste av filmene.

I 1985 mottok han Aamot-statuetten for fremragende innsats for norsk film. Han fikk i tillegg en rekke andre priser i inn- og utland. Petter Vennerød fikk i 2019 norsk films høyeste utmerkelse, Amandakomiteens ærespris.

For de yngre er han kanskje mest kjent for å ha skapt og regissert «Født i feil kropp», som ble vist på TV 2 2014.

Petter Vennerød døde av parkinsons sykdom, opplyser familien til NTB.