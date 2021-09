Regjeringen innfører eget førerkort for å kjøre fort med båt

50 knop tilsvarer 92,6 kilometer i timen. Det nye førerkortet, eller «kompetansebeviset», vil kreve at man har gjennomført både en teoretisk og en praktisk del.

Regjeringen foreslår at det trer i kraft i 2023 for å gi båtførere og kurssentre tid til å innrette seg etter de nye reglene.

– Nå skal det stilles strengere kompetansekrav til de som kjører fritidsbåter med høy fart. Regjeringens overordnede målsetting med båtpolitikken er å legge til rette for et trygt båtliv, og vi har en visjon om at det ikke skal skje ulykker med omkomne eller hardt skadde med fritidsbåt. Derfor gjør vi disse endringene, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Sjøfartsdirektoratet hadde høring om forslaget i vår. Det ble foreslått en felles teoretisk del for båt og deretter en modul som er tilpasset enten høyhastighetsbåt (typisk rib) eller vannscooter.

I tillegg ble det foreslått en aldersgrense på 18 år for å kjøre høyhastighetsbåter.

Sjøfartsdirektoratet har i høringen anslått en kurskostnad på om lag 3.500 kroner.