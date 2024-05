Det var ingen tegn til liv da vraket av helikopteret ble funnet tidlig mandag morgen. Nyhetsbyrået sier alle om bord mistet livet i helikopterulykken søndag ettermiddag.

Ulykken skjedde i nærheten av grensen til den aserbajdsjanske eksklaven Nakhitsjevan. Ved 15-tiden søndag meldte statlig iransk TV meldte at et helikopter som fraktet president Ebrahim Raisi, hadde vært utsatt for en «hard landing» vest i landet.

Det ble satt i gang en stor leteaksjon, mens regn, tåke og vind gjorde søket vanskelig. Litt før daggry kom det melding om at en tyrkisk drone som var satt inn i søket, hadde fanget opp en varmekilde som kunne være det savnede helikopteret.

Da redningsmannskapene kom fram til stedet, fant de et utbrent vrak.

Raisi hadde vært i Aserbajdsjan søndag morgen for å innvie en demning sammen med den aserbajdsjanske presidenten Ilham Alijev.

– Jeg er dypt sjokkert over nyheten om at helikopteret som fraktet Irans president, har krasjlandet. Våre tanker og bønner er med Raisi og følget hans. Aserbajdsjan står klar til å hjelpe, heter det i en uttalelse fra Alijev søndag kveld.

Helikopteret som styrtet, skal ha vært ett av tre som fraktet presidenten og hans følge.