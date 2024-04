– Masken har falt. Iran, verdens fremste terrorsponsor, har avdekket sitt sanne ansikt som destabiliserende faktor i regionen og i verden, sa Israels FN-ambassadør Gilad Erdan da han holdt tale til medlemmene i FNs mektigste organ søndag kveld.

Hastemøtet fant sted som følge av Irans rakett- og droneangrep mot Israel lørdag kveld og natt til søndag.

– Masken faller av og hanskene må tas på, sa Erdan videre, og oppfordret Sikkerhetsrådet til handling.

– Sikkerhetsrådet må handle i dag og fordømme Iran for terroren, sa han.

Erdan oppfordret Sikkerhetsrådet til å «innføre alle mulige sanksjoner mot Iran før det er for sent». Han tok også til orde for at den iranske Revolusjonsgarden må stemples som terrororganisasjon.

USA skal se på tiltak

USAs FN-ambassadør Robert Wood varslet i sin tale at USA de neste dagene skal lete etter tiltak som kan brukes «for å stille Iran til ansvar».

– Som medlemmer i Sikkerhetsrådet har vi et kollektivt ansvar for å sikre at Iran retter seg etter rådets resolusjoner, sa Wood.

USA, Storbritannia og Jordan bisto Israel i kampen for å avverge det som var Irans første direkte angrep mot Israel noensinne. Til sammen sendte Iran over 300 raketter og droner mot Israel. Nesten alle ble uskadeliggjort.

Iran kaller det selvforsvar

Irans FN-ambassadør Amir Saeid Iravani hevdet i sin tale i Sikkerhetsrådet at landet hans ikke hadde noe annet valg enn å angripe Israel.

Han sa at angrepet var svar på det israelske luftangrepet mot Irans konsulat i Syrias hovedstad Damaskus 1. april, der to generaler og fem andre medlemmer av Revolusjonsgarden ble drept.

– Sikkerhetsrådet sviktet i oppgaven med å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet, sa Iravani, med henvisning til det israelske luftangrepet.

– Derfor hadde ikke Iran noe annet valg enn å svare på dette, sa han i talen sin.

Iravani sa at Iran utøvde sin «rettmessige rett til selvforsvar».

Den iranske FN-utsendingen la til at Iran «ikke ønsker eskalering eller krig», men at landet kommer til å besvare enhver «trussel eller aggresjon».

Han langet ut mot Israel.

– Det er på tide at Sikkerhetsrådet oppfyller ansvaret sitt og håndterer den virkelige trusselen mot internasjonal fred og sikkerhet. Sikkerhetsrådet må handle umiddelbart med straffetiltak for å tvinge dette regimet til å stanse folkemordet mot Gazas befolkning, sa Iravani.

– På randen

Siden den iranske revolusjonen i 1979 har Teheran sett på Israel som sin erkefiende og har gjentatte ganger tatt til orde for at Israel må fjernes fra kartet.

Fram til nå har Iran avstått fra å angripe Israel direkte. I stedet har de to landene konfrontert hverandre via tredjeparter.

Hastemøtet i FNs sikkerhetsråd ble innledet med en tale fra FNs generalsekretær António Guterres. Han sa at «verken regionen eller verden har råd til mer krig».

– Midtøsten står på randen. Regionens befolkning står overfor en reell fare for en ødeleggende fullskala konflikt. Nå er det på tide å trappe ned, sa FN-sjefen, som ba om at partene må utvise maksimal tilbakeholdenhet.