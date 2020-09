Regjeringen henter barnefamilier fra Hellas etter storbrann

Regjeringen setter igang med å hente ut barnefamilier fra Hellas etter brannen i Moria-leiren. 50 asylsøkere skal hentes, bekrefter statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H) bekrefter at regjeringen har besluttet å hente 50 asylsøkere fra Hellas.

– VI setter i gang nå, sier Solberg .

– Det avklarte vi i morges etter at vi så bildene, sier hun videre.

Natt til onsdag sto asylleiren Moria på øya Lesvos i brann. Flere tusen har blitt evakuert fra leiren, som var satt i karantene på grunn av koronasmitte.

Ifølge statsministeren har det lenge vært klart hvor mange asylsøkere fra Hellas som Norge vil hente ut.

– Instruksen for dette har ligget klar for å sendes idet vi så bevegelsen i andre land, sier Solberg.

Etter forhandlinger i mai ble regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF enige om at Norge skal hente asylsøkere fra Hellas, forutsatt at 8–10 andre land gjør det samme. Så langt har sju andre land hentet.

– Kaotisk situasjon

Statsministeren sier regjeringen ønsker å sette i gang nå, trass i at minstekravet ikke er innfridd.

– Vi har sagt at nå bør vi sette i gang, på grunn av den situasjonen som er nå, selv om vi mangler det siste landet for minsteterskelen vi satte, sier Solberg.

– I den situasjonen og det kaoset som er nå, så er det greit at vi bare kommer i gang, legger hun til.

Henter ut familier fra Moria-leiren

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier til NTB at regjeringen lenge har vært tydelige på at Norge bør ta et ansvar for Moria-flyktningene som en del av et felleseuropeisk ansvar.

– Vi iverksetter nå regjeringens beslutning om uthenting av sårbare familier med barn fra Moria-leiren. Med tanke på den dramatiske situasjonen som nå har oppstått, er det enda mer påtrengende at Norge tar sin del av ansvaret for å avhjelpe situasjonen, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Vil bli koronatestet

I forrige uke gikk barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ut i VG der han sa at regjeringen snart var klare til å hetne barn fra Moria-leiren.

– I dag kan vi si at arbeidet med at Norge skal hente barn fra Moria starter, sier Ropstad.

Han legger til at alle asylsøkere som får komme til Norge vil bli koronatestet.

– Det er god plass på Råde, de skal testes før de reiser, og vil gå rett i karantene og håndteres på mottakssenteret på Råde, sier Ropstad.