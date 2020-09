Byrådet i Oslo innfører nye koronatiltak, men dropper noen av de anbefalte tiltakene

Oslo-byrådet innfører påbud om munnbind på kollektivtransporten når det er trengsel og forbyr flere enn 50 deltakere på noen innendørs arrangementer.

Oslo 20200928. Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) orienterer pressen om koronasituasjonen i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

– I dag føler jeg på et stort ansvar for å samkjøre stat og hovedstad. Byrådet har derfor tatt en ny vurdering av anbefalingene som nasjonale helsemyndigheter har gitt Oslo kommune og som helseministeren sterkt har oppfordret oss til å innføre. Byrådet innfører nå flere av de anbefalte tiltakene, men vi forbedrer og tilpasser dem slik at de kan fungere godt i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse mandag.

På pressekonferansen offentliggjorde han en rekke koronatiltak som gjelder fra tirsdag klokken 12:

* Påbud om munnbind i kollektivtransporten ved trengsel og når man ikke kan holde en meters avstand.

* Forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.

* Alle skjenkesteder pålegges å ha et system for registrering av gjester for å gjøre smittesporingen mer effektiv.