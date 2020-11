Joe Biden er bekreftet som valgvinner i Michigan

Valgstyret i Michigan har godkjent Joe Biden som valgvinner. Han har vunnet med 154.000 stemmer.

Valgstyret i Michigan har godkjent Joe Biden som vinner i delstaten. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

NTB-AP

Det republikanske partiet ba lørdag valgstyret om å utsette møtet der de skulle bekrefte valgvinneren i delstaten. Årsaken var at de ønsket til å gå gjennom valgene i fylket Wayne County.

Valgstyret, som består av to demokrater og to republikanere, stemte likevel 3–0 for å godkjenne Bidens seier.