Budsjettavtale uten kutt i kvoteflyktninger og bistand

Budsjettavtalen mellom Fremskrittspartiet og regjeringspartiene innebærer at Norge planlegger for å ta imot 3.000 kvoteflyktninger neste år.

Frp-leder Siv Jensen (t.v.) og finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug forlater Statsministerens kontor i Oslo etter nye møter i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Samtidig opprettholdes nivået på bistanden på 1 prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI), melder TV 2.

Fremskrittspartiet har samtidig fått et avgiftskutt på såkalte grensehandelsutsatte varer, som alkohol, snus, sjokolade og brus, på flere milliarder kroner, etter det NTB får opplyst.

Frps organer brukte over tre timer på å godkjenne avtalen. Enigheten legges fram av de fire partilederne Erna Solberg (H), Guri Melby (V), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Siv Jensen (Frp) på Stortinget klokken 20.

Finansdebatten i Stortinget holdes torsdag.

Kutt på alkohol

Enigheten inneholder solide gjennomslag for Fremskrittspartiet på en rekke områder. Fremfor alt får Frp et stort avgiftskutt på varer som er spesielt utsatt for grensehandel, får NTB opplyst:

* Avgiften på øl og vin kuttes med 10 prosent.

* Avgiften på snus reduseres med 25 prosent.

* Avgiften på sukker og sjokolade fjernes.

Ikke nytt kutt i formuesskatt

Det er ingen ytterligere kutt i formuesskatten i budsjettavtalen som regjeringspartiene og Frp har forhandlet fram, etter det NTB forstår.

Regjeringen foreslo i oktober et kutt i formuesskatten på 1,37 milliarder kroner i sitt statsbudsjett for 2021. Kuttet kommer i form av at verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler økes fra 35 til 45 prosent neste år.

Samtidig er Frp og regjeringspartiene enige om å sette ned frikortgrensen med drøyt 700 kroner, ifølge Aftenposten.

Frp-leder Siv Jensen har også krevd et milliardbeløp til pensjonistene i forhandlingene, for å sikre økt kjøpekraft for denne gruppen neste år.

Asfaltering og maritim næring

Frp og regjeringspartiene er allerede enige om en krisepakke på 22,1 milliarder kroner til koronarammede bedrifter og kommuner.

I tillegg får Frp et solid gjennomslag for sitt krav om mer penger til asfaltering og rassikring. Norske entreprenørbedrifter viser til at mengden ny asfalt har gått sterkt tilbake i 2020 og ber Stortinget sikre en asfaltmilliard i 2021 for å unngå at den negative trenden fortsetter.

Frp får også gjennomslag for en solid pott med penger til en pakke for å hjelpe maritim næring gjennom koronakrisen, får NTB opplyst.

Solid på overtid

Budsjettforhandlingene startet 9. november, men dagen etter la regjeringen fram en ny koronapakke. Dermed gikk den første uken med til å få på plass en enighet om den. Frp fikk forhandlet opp størrelsen på pakken med 4,4 milliarder kroner.

Budsjettsamtalene fortsatte blant finanspolitikerne på Stortinget, men ble flyttet opp til partilederne 21. november.

Finansinnstillingen ble avgitt allerede sist fredag, uten noen avtale. Det betyr at budsjettavtalen blir fremmet i salen før finansdebatten torsdag.