Kanalen opplyser at Toska skal sitte i studio mandag og tirsdag. TV 2 sender for tiden partiene til Magnus Carlsen og den øvrige sjakkeliten i storturneringen i nederlandske Wijk aan Zee.

Toska har vært en fri mann siden 2018. Han ble sammen med tolv andre tiltalte dømt for ranet av Norsk Kontantservice (Nokas) i Stavanger 5. april 2004. Over 50 millioner kroner har fortsatt ikke kommet til rette.

Politimannen Arne Sigve Klungeland ble drept da en av ranerne avfyrte skudd mens ranet pågikk. Klungelands etterlatte har ikke reagert på at Toska skal jobbe for TV 2.

– Jeg har snakket med familien. Ingen hadde noen innsigelser på om dere bruker Toska. Alt som kan bidra til at han eller de andre domfelte kan bidra til samfunnet, er positivt, sier Kjetil Klungland, den avdøde politimannens sønn, til TV-kanalen.

Toska sier i et intervju med TV 2 at han ikke håper hans kriminelle bakgrunn blir et forstyrrende element i sjakksendingene. Kanalens sportsdirektør Vegard Jansen Hagen tror 46-åringen kan gi gode bidrag

– Håpet får være at Toska kommer igjennom med de kunnskapene og det engasjementet han har for sjakk. Da kan han utvilsomt bidra med noe positivt, sier han til VG.