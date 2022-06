Norwegian fjerner muligheten for å kjøpe flex-billetter til flere destinasjoner i Sør-Europa etter varselet om at det kan streik hos SAS.

Norwegian opplyser til TV 2 at de fjerne denne billettypen til flere destinasjoner fra fredag kveld.

– Vi påvirkes av usikkerheten omkring trafikkprogrammet til SAS. Spesielt merker vi at salget av våre mest fleksible billetter stiger voldsomt. Vi velger derfor nå å fjerne denne billettkategorien på enkelte destinasjoner – blant annet i Frankrike, Spania og Kroatia fra 23. juni til og med 10. juli, forteller senior kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari til kanalen.

Denne billettypen gir reisende mulighet til å endre turen så tett opptil avgang som 30 minutter.

Flyselskapet har erfaring med at SAS-reisende som frykter streik, bestiller flex-billetter, men avbestiller så snart streiken er avverget. Det medfører tomme seter og tapt omsetning for Norwegian.

Flyselskapet Flyr har ikke tatt stilling til om de vil gjøre det samme, ifølge TV 2.

Mekling også for bakkemannskap

SAS-pilotenes fagforeninger leverte torsdag plassoppsigelse for nesten 900 piloter i Norge, Sverige og Danmark. Hvis forsøket på mekling ikke når fram, går det mot streik fra 29. juni.

Tusenvis av passasjerer vil i så fall bli berørt. Ifølge TT vil det være snakk om 250 avganger og 45.000 reisende hver dag.

I tillegg kommer mekling for flyarbeidere, som omfatter bakkemannskap som flyteknikker, mekanikere, stuere, sjåfører og rengjøringspersonell. Fellesforbundet skal møte arbeidsgiverne i NHO Luftfart hos Riksmekleren mandag 20. juni, med frist midnatt samme dag.

Rettigheter gjelder uansett

Forbrukerrådet minner folk på at de rettighetene man har når flyginger er kansellert eller forsinket, også gjelder ved streik.

– Rettighetene du har, er de samme. Blir flygingen kansellert, har man rett til å bli ombooket så snart som mulig, eller man kan velge å få pengene tilbake. Det gjelder også hvis forsinkelsen er på mer enn fem timer, sier Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver hos Forbrukerrådet.

Det klare rådet fra Forbrukerrådet er å bruke kredittkort når man bestiller flybilletter. Dersom flyselskapet for betalingsproblemer, vil kunden kunne få pengene igjen fra kortselskapet.

For mange er det kanskje liten mulighet til å få booket om flygingen hvis det er få ledige seter på flyene. Det å få pengene tilbake når en etterlengtet ferietur ryker, er for mange en mager trøst.

– Det er en kjempeutfordring. Flyreiser er et knapphetsgode, og det går bare så mange fly fra reisemål A til reisemål B, sier Iversen.

Erstatning

Man kan også søke om å få standardisert erstatning i noen tilfeller. Det kan for eksempel kompensere for at man har kjøpt en dyrere flybillett hos et annet selskap, eller andre kostnader som utgifter til hotell eller leiebil på reisestedet.

Forbrukerrådet har en tjeneste på nett som bistår med å regne ut erstatningen.

Forbrukerrådet er kjent med at det tidligere har oppstått konflikter om hvorvidt det var grunnlag for å tilkjenne en slik erstatning. Erstatningen inntrer ikke hvis kansellering eller forsinkelser skyldes forhold som ligger utenfor selskapets kontroll – som dårlig vær eller restriksjoner i luftrommet.

– Men streik i eget selskap er ikke en slik omstendighet, sier Iversen.