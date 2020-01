Jensen dro fra Solberg-møte etter en knapp time

Frp-leder Siv Jensen var mandag formiddag på Statsministerens kontor i en knapp time for å møte Erna Solberg (H) før Frps krisemøte.

Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg holdt møte på Statsministerens kontor i Oslo mandag formiddag. Her forlater Jensen møtet. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Stor interesse for møtet på Statsministerens kontor mandag formiddag. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Jensen ankom Statsministerens kontor ved Akershus festning ved 10.20-tiden mandag formiddag, og hun forlot stedet en kort time senere.

Det er fra før kjent at Frps landsstyremøte er innkalt til et ekstraordinært møte per telefon etter klokka 12.

