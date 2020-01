Ropstad: Ingen grunn til at Frp skal få gjennom­slag for sine krav

Det er ingen grunn til at Frp skal få gjennomslag for sin kravliste, mener KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Frp har vært kjent med denne saken lenge, sier han.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad reagerer på Frps utspill. Foto: Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

NTB

– At de kommer med én reaksjon i går og en annen i dag, er underlig. Det er ingen grunn til at Frp nå skal få gjennomslag for en ny kravliste. Vi er enige om en politisk plattform og jobber ut fra den, sier han.

Ropstad reagerer også på at Frp hevder at sikkerheten til norske borgere ikke ivaretas.

– Jeg respekterer at Frp er uenig i saken, men når det hevdes at vi ikke ivaretar sikkerheten til norske borgere, så reagerer jeg. Vi som har satt oss inn i saken, vet at sikkerhet er prioritert, sier KrF-lederen.

KrF er innstilt på å jobbe for å finne gode løsninger i regjeringen, ifølge Ropstad.

– Sammen finner vi fire partiene gode og viktige løsninger for landet. Det er KrF innstilt på å gjøre fremover også. Vi jobber hver dag ut fra regjeringens politiske plattform og jobber fram gode løsninger internt i regjeringen, sier han.

Ropstad er fornøyd med regjeringens beslutning om å hente hjem en norsk IS-kvinne og hennes barn fra Syria.

– Jeg er veldig glad for at disse barna nå er på vei til Norge. Barna er uskyldige og fortjener både helsehjelp og trygghet. Dette har helt klart vært et viktig gjennomslag for KrF i regjering.

Les også:

Publisert: Publisert 15. januar 2020 21:26

Les også

Mest lest akkurat nå