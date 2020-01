Toppmøte for å legge statsrådskabal

Erna Solberg (H) møter KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Trine Skei Grande for å diskutere regjeringens sammensetning etter Frps exit.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg møter tirsdag KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Trine Skei Grande. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) trekkes fram som en kandidat til å bli ny finansminister. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Sveinung Rotevatn kan være aktuell som ny statsråd fra Venstre. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Henrik Asheim (H) nevnes også som en kandidat til finansministerposten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

KrFs Hans Olav Syversen trekkes fram som en aktuell kandidat til å bli ny finansminister. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB får bekreftet at de tre møtes tirsdag, dagen etter at Fremskrittspartiet kunngjorde at partiet forlater regjeringen. Det var Aftenposten som meldte om møtet først.

Spekulasjonene om hvem som skal inn i regjering etter Frps sorti, har startet for fullt, og flere navn er allerede nevnt.

Det er imidlertid høyst usikkert om de sju statsrådene fra Frp som nå forsvinner ut, blir erstattet av sju nye. Tvert imot virker det sannsynlig at regjeringen nå vil få færre statsråder enn tidligere.

Både Grande og Ropstad hadde avlyst sine oppdrag tirsdag, ifølge departementene deres.

– Vi kommenterer verken interne møter eller det løpende arbeidet med endringene i regjeringen, sier statssekretær Rune Alstadsæter (H) til NTB.

Tunge poster

Det er flere tunge poster som skal besettes når Frp nå er ute. Ikke minst må Frp-leder Siv Jensen erstattes etter over seks år i finansministerstolen. Posten er svært sentral og legger premissene for mye av regjeringens arbeid.

Tre navn har vært fremme i diskusjonen: Høyre-nestleder Jan Tore Sanner, som i dag er kunnskaps- og integreringsminister, og KrFs Hans Olav Syversen, som i dag er statssekretær ved Statsministerens kontor og tidligere leder i Stortingets finanskomité.

Sentrale kilder i Høyre sier Sanner seiler opp som kandidat til posten, skriver VG. Samtidig kan Høyres Henrik Asheim være en kandidat. Han er i dag leder av finanskomiteen på Stortinget.

På den annen side vil de nå gjenværende tre regjeringspartiene ha behov for solide folk i finanskomiteen på Stortinget. Det er nemlig all grunn til å tro at forhandlingene med Frp om neste års budsjett vil bli harde og vanskelige.

Hareide-comeback?

Venstre og KrF har i dag tre statsråder hver og får nå trolig ytterligere én minister.

I KrF-leiren er det stor spenning knyttet til om tidligere partileder Knut Arild Hareide kan være på vei inn i regjeringen. Det taler mot ham at Hareide stemte mot Granavolden-plattformen og sto i front for den røde og tapende fløyen i partiets retningsvalg.

Samtidig beskrives Hareide fra KrF-hold som en politiker med en utrolig kapasitet, og en figur som kunne bidratt til å samle et fortsatt splittet KrF-lag.

Andre navn som trekkes fram i den yngre garde hos KrF, er Tore Storehaug i finanskomiteen på Stortinget, tidligere KrFU-leder Ida Lindtveit Røse, tidligere byråd i Bergen Rebekka Ljosland og tidligere KrF-nestleder Inger Lise Hansen.

Også tidligere stortingspolitiker og nå Tekna-sjef Line Henriette Holten trekkes fram.

Venstre-trøbbel

I Venstre skaper regjeringsrokeringen problemer, fordi partiet står midt oppe i en vanskelig kamp om ledervervene i partiet. Ledertrioen, med partileder Grande og nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen, kan bli helt eller delvis vraket på partiets landsmøte til våren.

Navnet som først og fremst blir nevnt i Venstre, er statssekretær Sveinung Rotevatn i Klima- og miljødepartementet. Flere Venstre-organer vil dessuten ha Rotevatn som ny partileder.

Det er foreløpig ikke klart når de nye navnene vil være på plass.

I tillegg til finans må Solberg finne nye statsråder på områdene justis, olje- og energi, samferdsel og fiskeri.

