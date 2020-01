Solberg, Grande og Ropstad skal legge statsrådskabal

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, Venstre-leder Trine Skei Grande og Høyre-leder Erna Solberg møtes nå for å diskutere regjeringens sammensetning etter Frps exit.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg møter tirsdag KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og Venstre-leder Trine Skei Grande. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

De tre møtes på Statsministerens kontor tirsdag, dagen etter at Fremskrittspartiet kunngjorde at partiet forlater regjeringen, melder Aftenposten. NTB får bekreftet at de tre partilederne møtes tirsdag.

Spekulasjonene om hvem som skal inn i regjering etter Frps sorti, har startet for fullt, og flere navn er allerede nevnt.

Det er imidlertid høyst usikkert om de sju statsrådene fra Frp som nå forsvinner ut, blir erstattet av sju nye. Tvert imot virker det sannsynlig at regjeringen nå vil få færre statsråder enn tidligere.

Sveinung Rotevatn (V), Henrik Asheim (H), Tina Bru (H), Abid Raja (V), Tore Storehaug (KrF), Ida Lindtveit Røse (KrF), Hans Olav Syversen (KrF) og tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide er blant navnene som er blitt nevnt i spekulasjonene.

