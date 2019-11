Melodi Grand Prix-finalen skal holdes i Trondheim

– Det er stor stas å ta MGP-finalen til Trondheim i forbindelse med musikkonkurransens 60-årsjubileum. Det er 31 år siden sist finalen ble arrangert utenfor Oslo, så dette blir en flott begivenhet. Vi håper Trondheim og resten av Norge er klare for å lage folkefest midt i landet vårt, sier prosjektleder Stig Karlsen i en pressemelding fra NRK.

Kun to ganger tidligere har Melodi Grand Prix-finalen blitt arrangert utenfor Oslo. Sist gang var i Stavanger i 1989.

I år skal det også holdes fem direktesendte landsdelsfinaler. Disse begynner lørdag 11. januar, og holdes deretter hver lørdag fram til finalen i Trondheim 15. februar. Én artist fra hver delfinale går videre til finalen, hvor de møter fem forhåndskvalifiserte artister.

De forhåndskvalifiserte artistene blir presentert 3. januar, mens de fire artistene i hver delfinale presenteres hver mandag i uken de er i delfinale fra 6. januar. Programledere for sendingene presenteres i begynnelsen av desember.

– Vi lover fantastiske låter og artister. Det blir pyro, konfetti, flotte programledere og alt annet som hører med når Norges største musikkfest inntar byen. Ikke minst blir det et helt spesielt gjensyn med fjorårets supersuksess Keiino og låten «Spirit in the Sky» sier Stig Karlsen.

Vinneren av årets Melodi Grand Prix går videre til Eurovision Song Contest i Rotterdam i mai.