Ropstad ber folk varsle om barn som har det vondt

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ber folk agere dersom de mistenker at barn har det vondt. Nå lanseres en løsning for digital varsling.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ber folk varsle barnevernet ved mistanke om at barn har det vondt. Nå lanseres en digital løsning for bekymringsmeldinger. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

NTB

– De færreste av oss er eksperter. Men de aller, aller fleste kan stole på magefølelsen sin, sa KrF-lederen da han holdt en digital tale til KrFs landsstyre fredag.

– Hvis du nå sitter med en klump i magen eller blir liggende i kveld og tenke på et barn eller en familie du tror kan trenge hjelp, lov meg at de tankene blir med deg i inn i neste dag. Og at tankene blir til handling, sier Ropstad.

Digital varsling

Fredag kunngjorde han at regjeringen nå lanserer en digital løsning for å enkelt sende inn bekymringsmeldinger til barnevernet. Løsningen skal gjøre det enklere å si ifra og skal bidra til at barn som har det vanskelig, kan få hjelp raskere, ifølge barneministeren.

– Jeg vet hvor lett det er å tenke at barnet ville vært fanget opp av andre dersom det var grunn til bekymring. Det er naturlig å tenke sånn. Men det er nesten alltid feil, slår Ropstad fast.

– Dessuten er det alltid bedre at flere gjør noe for et barn, enn at ingen gjør noe. For det verste vi kan gjøre, er å ikke gjøre noe, sier han.

– Lov å kjenne på uro

KrF-lederen erkjenner også at det er dystre tider i Norge. I pakt med situasjonen ble landsstyremøtet for første gang holdt på nettet.

– Jeg skal være den første til å si at det er lov å kjenne på uro. Alle som har sett TV-bilder fra Italia, Spania og New York, vet at dette er skummelt, sier han.

Samtidig er han klar på at den strategien regjeringen har valgt for å slå ned koronaviruset, med omfattende og inngripende tiltak, er et verdivalg.

– Strategien til regjeringen går ut på å slå ring rundt de mest utsatte og sårbare. De som kan bli alvorlig syke av korona, trenger at fellesskapet gjør det vi kan for ikke å spre smitten. Responsen vår er et verdivalg, sier Ropstad.