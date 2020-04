Moxnes vil trekke Tangen-saken for Riksrevisjonen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for oljefondet må bli gransket av Riksrevisjonen.

Bjørnar Moxnes (R) vil ha Riksrevisjonen på banen i Nicolai Tangen-saken. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Det skriver Nettavisen.

Moxnes er ikke fornøyd med at Norges Bank og Næringsdepartementet skal dekke utgifter for deltakelse på Tangens seminar i november 2019 for henholdsvis oljefondssjef Yngve Slyngstad og daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– De vil rydde opp i rotet med at innbyggerne tar regningen. Det løser ingenting, sier han.

Rødt-lederen mener det ikke holder at Norges Banks representantskap skal behandle saken tirsdag.

– Det er vel og bra. Men det er Riksrevisjonen som med loven i hånd kan kreve dokumenter, opplysninger og all kommunikasjon mellom statsråder, embetsfolk og Nicolai Tangen. Det er helt nødvendig for å komme til bunns i denne saken, sier Moxnes.