Dette skjedde natt til onsdag

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 26. februar.

Foto: Illustrasjonsfoto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Væpnet hotellran i Stavanger

En maskert mann med pistol truet natt til onsdag til seg penger fra et hotell i Stavanger. Like før ble et kontantfritt hotell i byen forsøkt ranet. Politiet mistenker en sammenheng.

En mann i 20-årene er pågrepet i saken. En annen mann i 20-årene ble anholdt da han forsøkte å stikke av fra politiet. Begge er kjent for politiet fra før.

Flåmsbanen åpnet igjen

Foto: Arkivfoto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Flåmsbana mellom Myrdal stasjon og Flåm i Aurland er igjen åpnet for trafikk, melder Bane Nor natt til onsdag

Flåmsbana har vært stengt siden lørdag ettermiddag på grunn av et snøskred mellom Blomheller og Berekvam. Skredet rev ned kontaktledningen og gjorde stor skade.

Demokrater konkurrenter gjøv løs på Sanders

Foto: Foto: Patrick Semansky / AP / NTB scanpix

Favoritt Bernie Sanders ble hardt angrepet for sin plan om et offentlig helsevesen i USA og mulig russisk støtte i den siste store debatten blant de demokratiske presidentkandidatene.

Debatten blant de sju hovedkandidatene som gjenstår før den kommende supertirsdagen, ble holdt i Charleston i South Carolina tirsdag kveld amerikansk tid.

Over 1.000 virussmittede i Sør-Korea

Foto: Foto: Kim Hyun-tai / Yonhap / AP / NTB scanpix

Antallet smittede av det nye koronaviruset har økt med 169 siden tirsdag, melder landets helsemyndigheter. Dermed er over 1.000 mennesker registrert smittet.

I alt elleve personer har omkommet og totalt har 1.146 mennesker blitt smittet av covid-19-viruset i Sør-Korea, som er landet utenfor Kina som er hardest rammet.

Disney-sjefen går av etter 15 år

Foto: Foto: Jordan Strauss / Invision / AP / NTB scanpix

Toppsjefen i Disney-konsernet, Bob Iger, trakk seg tirsdag overraskende fra jobben, og Bob Chapek overtar.

Under Igers ledelse har selskapet femdoblet seg i verdi og slukt kjente merkenavn som Star Wars, Pixar, Marvel og Fox Entertainment. Noe av det siste han gjorde var å lede Disneys etablering av en konkurrent til strømmegiganten Netflix.