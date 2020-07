Erna Solberg: – Å markere denne dagen er alltid tungt

Vi må hver dag kjempe for de verdiene terroristen ville ramme, understreker statsminister Erna Solberg (H) i sin tale på 22. juli-markeringen.

Fra minnemarkeringen onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

– Å markere denne dagen er alltid tungt, sa Solberg i sin tale. Men ordene kan hjelpe et stykke på veien, mener hun.

– Vi gjentar ordene «aldri mer» for å minne oss selv på løftet vi ga: At vi hver dag skal kjempe for de verdiene terroristen ville ramme. 22. juli minner oss om at liv kan stå i fare når hatet får stå uimotsagt, understreket hun i talen, der hun også viste til angrepet i fjor der høyreekstreme Philip Manshaus drepte sin stesøster og gikk til angrep på en moské.

– Vi vet at hatytringer, konspirasjoner og fremmedfrykt lever i det norske samfunnet. Da er ordene vi bruker ekstra viktige, framholder statsministeren.

– Vi må gjøre det vi kan for å hindre at historien gjentar seg. Da må vi fortelle om angrepene. Vi må diskutere. Og vi må debattere, sier Solberg.