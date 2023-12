I morgentimene gikk strømmen for 1650 kunder i Agder, ifølge Glitre Nett s strømstanskart.

Rundt klokken 10.45 er det rundt 500 husholdninger som fortsatt er uten strøm på Sørlandet.

Pressevakt Lars Fredheim i selskapet mener det er sannsynlig at røft vær har skylda.

– Det er flere områder hvor strømmen har falt ut. Når så mange er uten strøm, er det høy sannsynlighet for at høyspenten er berørt, forteller Fredheim til NTB.

Han sier det er vanskelig å si konkret hvor lang tid det vil ta før strømkundene får lyset tilbake.

– Enkelte områder har det kommet mye snø, og da kan det være krevende å komme seg til skadestedet. Noen områder kan ta tid å fikse, forteller Fredheim.

600 uten strøm i Vestland

I Vestland er det for tiden over 600 kunder uten tilgang til strøm. Selskapet BKK har om lag 550 berørte kunder, mens Fagne har omtrent 89 kunder.

– Flere feil på linjene. Grunnet værforhold blir videre feilsøk og feilretting gjort på dagtid. Det viser seg at dette er en omfattende feil. Det vil dessverre bli lengre rettetid enn normalt, skriver BKK på sine sider om strømbruddet i Høyanger, der rundt 110 personer er berørt.

Det er særlig områdene rundt Førde og sør i Sunnfjord at mange må klare seg uten strøm.

– Vi skal opp med to helikopter og droner nå i formiddag for å finne hvor feilen er, sier pressevakt Rolf Sanne-Gundersen i BKK til Bergens Tidende.

Han sier at mye tung snø har lagt seg på linjene, som fører til at de ligger lavt og blir mer utsatt for vinden og trær som faller.

6000 berørt i Innlandet og Østfold

Været har også skapt strømtrøbbel andre steder i landet. Torsdag formiddag var over 6000 husholdninger uten strøm i Innlandet og i Østfold.

– Været har ført til at busker og trær har gått over linjene og satt ut strømmen. Problemene er stort sett fikset, men det er fortsatt noen som ikke har fått strømmen tilbake, sier kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia til NTB.

Ved 10-tiden var fortsatt rundt 150 kunder uten strøm, ifølge Elvias oversikt.