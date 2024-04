En gang samlet statskanalen generasjonene foran TV-skjermene timer i strekk på fredagskveldene. Den tiden er forbi, innrømmer Halvorsen.

– Det blir jo åpenbart vanskeligere fordi det er et fragmentert tilbud. Hver generasjon finner sitt innhold spisset til seg selv. Men målet er jo også å lage innhold som samler generasjoner, sier Halvorsen til NTB, og viser til programmer som Maskorama og Side om Side, som han mener lykkes med det.

Fredag viser NRK aller siste episode av «Lindmo». Halvorsen har alt varslet at det ikke vil bli erstattet av noe nytt talkshow. Formatet passer ikke så god i strømmetjenestenes tid og seertallene har sunket.

Det er ennå ikke klart hva slags underholdning NRK vil by på fredagskveldene til høsten, ifølge Halvorsen.

– Det er noen forskjellige alternativer. Vi har god tid til å finne riktig miks, sier han.

– Vil se ting sammen

Han mener det uansett ikke er sånn at NRK skal bestemme når familiene skal samle seg foran TV-en.

– Det kan jo være at de møtes lørdag formiddag, og ikke fredag kveld. Jeg tror veldig mange familier liker å se ting sammen. Men jeg tror de vil bestemme når i helgen de skal gjøre det, sier han.

En «gullrekke» er bare en overskrift noen har satt på noen populære programmer en gang i tiden, påpeker underholdningsredaktøren.

– Jeg vil nok kanskje operere mer med en gullpakke gjennom helgen som folk kan hygge seg med. Og gjerne sammen med familien, sier Halvorsen.

– En del av familielivet

Anne Lindmo var strålende fornøyd etter innspillingen av sitt siste talkshow onsdag kveld.

– Nå skal vi ha fest. Jeg er så stolt av det jeg har fått lov å være en del av, sa hun til NTB like etter at TV-kameraene er skrudd av.

I februar ga Lindmo beskjed om at det er slutt, etter 25 sesonger og om lag 350 programmer. Hun forteller om mange hyggelige tilbakemeldinger fra seerne etterpå.

– Mange sier takk for fredagskveldene, noen forteller at det har vært en del av familielivet og at ungene har vokst opp med meg, sier hun og ler.

– Er du redd for at den TV-kulturen er i ferd med å dø ut?

– Nei, jeg tror vi samler oss. Vi trenger fellesskapshistorier. Man søker sammen, man vil det, mener hun.

Hun er alt i ferd med å planlegge et nytt program. Selv om det ikke blir noe talkshow, så blir det flere samtaler på TV.

– Vi skal ut på tur. Jeg skal ha med meg gode turkompiser og vi skal dele turopplevelser. Det er et innmari godt sted å skravle, rundt et leirbål eller mens man trasker og går, sier Lindmo.