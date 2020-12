Demonstranter påkjørt i New York

Seks personer ble truffet da en bil kjørte inn i en gruppe demonstranter i et veikryss på Manhattan, ifølge politiet. Ingen skal være livstruende skadd.

NTB

Politiet opplyser på Twitter at seks demonstranter var involvert i hendelsen.

Politikilder opplyser til NBC New York at det var 40–50 demonstranter i området, og at ingen skal ha fått livstruende skader.

En kilde på stedet sier at påkjørselen muligens ikke var planlagt eller med overlegg. De to i bilen, begge kvinner, er på stedet og blir avhørt av politiet, skriver NBC.

Også CBS skriver at politiet tror fotgjengerne som ble påkjørt, var demonstranter. Et vitne på stedet opplyser til CBS at demonstrantene protesterte i solidaritet med folk som sultestreiker ved en av fasilitetene til den amerikanske immigrasjonsmyndigheten ICE i New Jersey.

Hendelsen fant sted fredag ettermiddag lokal tid, og politiet ber folk unngå området ved East 39th Street og Third Avenue.