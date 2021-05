«Kardemomme by» blir julefilm i 2022

Innspillingen er allerede i gang i Kardemomme by Filmstudio i Dyreparken i Kristiansand, et steinkast unna den «ekte» Kardemomme by som er bygget opp der. Og det er filmskaperen Rasmus A. Sivertsen som gir seg i kast med enda en av Thorbjørn Egners evige barneklassikere.

– Thorbjørn Egners fortelling om de tre røverne er evig aktuell og det er en fryd å få gi animert liv til denne klassikeren. Jeg ønsker å ta vare på det vi alle elsker og kjenner så godt fra før, og samtidig gi historien en leken energi gjennom det nye animasjonsuttrykket, sier Sivertsen.

Han har regissert ti animasjonsfilmer til nå: «Kurt blir Grusom», de tre «Flåklypa»-filmene, «Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin», «Pelle Politibil», «Dyrene i Hakkebakkeskogen» og «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant».

Som alltid passer familien Egner godt på originaluniversets stil og egenart, og Thorbjørn Egners sønn Bjørn har troen på Rasmus A. Sivertsen og hans Qvisten Animation etter at han laget film av en annen Egner-klassiker i 2016.

– På bakgrunn av våre erfaringer med «Dyrene i Hakkebakkeskogen» har vi stor tillit til at Qvisten også med «Folk og røvere i Kardemomme by» vil kunne skape en film som vår far ville vært glad for, sier Bjørn Egner.