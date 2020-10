Nytt kutt i formuesskatten møter raseri

Opposisjonen er rasende over at regjeringen i neste års statsbudsjett nok en gang kutter i formuesskatten.

Finansminister Jan Tore Sanner legger fram regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021. Foto: Heiko Junge / NTB

Den økte utgiften neste år på 1,37 milliarder kommer som følge av at regjeringen går inn for å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler fra 35 til 45 prosent neste år.

Det skjer få dager etter at regjeringen fikk enda mer dokumentasjon på at kutt i formuesskatt ikke virker, ifølge SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski.

– Ingenting er viktigere for dem enn bankkontoen til landets aller, aller rikeste, sier hun.

– Skatteskandale

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen prioriterer skattekutt til de rikeste framfor å få unge inn i jobb.

– Selv i krisetid prioriterer regjeringen å gi gavepakker til de rikeste framfor å få folk i jobb, forhindre velferdskutt i kommunene og å bedre situasjonen for vanlige folk. Dette er intet mindre enn en skatteskandale, sier han.

Regjeringen fører en forskjellspolitikk til å bli kvalm av, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Regjeringen gir formuesskattekutt i milliardklassen når de øker rabatten på aksjer og driftsmidler fra 35 til 45 prosent. Samtidig sparer de milliarder på å kutte i dagpengene fra nyttår og på å redusere maksimal permitteringsperiode fra 52 til 26 uker fra 1. juli, sier han.

Kutt på 2,6 milliarder

Totalt sett reduseres skatter og avgifter i regjeringens budsjettforslag med 2,6 milliarder kroner.

Men Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum fortviler over at flere avgifter som har vært kuttet under koronakrisen, fra nyttår kommer tilbake for fullt. Regjeringen vil straffe vanlige arbeidsfolk og bedrifter, mener han.

– Høyre har innført tidenes største avgiftsøkning på drivstoff og økt elavgiften til rekordnivåer. Nå gjeninnfører regjeringen sin egen flypassasjeravgift, og avgiften på reiseliv, kultur og transport (reiselivsmomsen) øker med 100 prosent, sier han.

Flere grep

Samtidig ser regjeringen for seg å hanke inn 28 millioner kroner på å øke verdsettelsen av primærboliger med markedsverdi over 15 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også å «oppjustere formuesverdiene av fritidsboliger med 20 prosent». Tiltaket anslås å bringe inn 75 millioner kroner i 2021.

Videre foreslås å redusere verdsettelsen av bolig og næringseiendom ved å forenkle sikkerhetsventilen. Dette belaster budsjettet med 300 millioner kroner.