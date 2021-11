– Det var ingen hemmelighet at Hans-Erik i perioder har levd et hardt liv. Det har han også vært åpen om tidligere. De siste månedene har vært ekstra harde for ham, og dessverre ble summen av et hardt levd liv for mye for ham. Kroppen til Hans-Erik tålte ikke mer. Han ble funnet ute i Slottsparken, kroppen hans hadde rett og slett sagt stopp, forteller Boye Nythun til bladet.

Dyvik Husbys bestevenn og manager forteller at det har vært mange rykter om dødsårsaken. Derfor går han ut mot mange av dem, ikke minst at artisten skulle ha tatt sitt eget liv:

– De siste dagene har vi sett og observert masse rykter rundt Hans-Erik sin bortgang. Jeg kan avkrefte at Hans-Erik tok sitt eget liv. Hans-Erik hadde optimistiske planer fremover og mye å glede seg til, understreker han.

Vil slippe spekulasjoner

– Det er tragisk, og nå ber vi om ro. Vi kommer ikke til å si noe mer om saken, men går ut med dette, slik at vi slipper flere spekulasjoner og rykter, sier Nythun.

Nythun bekreftet dødsfallet sent fredag kveld etter at det i flere timer hadde vært kjent i sosiale medier.

Samtidig ble det lagt ut en melding om dødsfallet på «Hank von Hells» offisielle Facebook-side :

– Vi er lei oss over å kunngjøre at Hans-Erik Dyvik Husby, også kjent for verden som Hank von Hell, dessverre gikk bort 19. november 2021, heter det i en melding på Husbys offisielle Facebook-side ved 23-tiden fredag kveld.

På Facebook skrev venner og artister kondolanser og sørget over tapet av artisten.

Beste frontmannen

Dyvik Husby ble først kjent som frontmann og vokalist i bandet Turboneger på 1990-takket – da under navnet Hank von Helvete. Han var gjennom årene også kjent under andre navn som Hertis og Hertugen, og han hadde også flere filmroller og var forfatter.

Dyvik Husby var åpen om sin tid som rusmisbruker, at det til slutt førte til at han måtte gi seg i Turboneger hvis han skulle greie å slutte.

Hans internasjonale manager Mike Lynch forteller til VG at han var i sjokk og lot ikke nyheten virkelig synke inn da Boye Nythun ringte ham og fortale hva som hadde skjedd.

– Han var simpelthen den beste frontmannen ethvert rockeband noen gang kunne drømme om å ha på scenen. Han klarte alltid å skape en forbindelse med publikum med sin humor og spesielle sjarm.