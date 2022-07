Pilotforeningene i SAS skal ha et teamsmøte med riksmekleren om status i forbindelse med streiken mandag. SAS-streiken har nå pågått i én uke.

– Det er ikke noen mekling eller forhandling, men bare et kort statusmøte på Teams om hvor partene står. Det har vært et tilsvarende møte blant de svenske partene, sier lederen for SAS Norge Flygerforening, Jan Levi Skogvang, til NTB.

Videre sier han at pilotforeningene ikke har hørt noe fra SAS, og at deres linje fortsatt er at de selv ikke kommer til å ta kontakt med flyselskapet.

– Det får bare være som det er. Det er SAS som sitter på nøkkelen, og hvis de har råd til dette, så får det bare være greit, sier Skogvang til TV 2 , som omtalte møtet først.

900 SAS-piloter gikk ut i streik mandag 4. juli, og siden da har 1.183 flygninger i Norge blitt kansellert. Så langt mandag har 176 flygninger til og fra Norge blitt kansellert som følge av streiken. Tirsdag er allerede 16 flygninger innstilt.

Titusener er berørt, og ifølge E24 er streiken anslått å koste 100–130 millioner kroner dagen.

NTB har forsøkt å få kontakt med riksmekleren mandag, men har ikke fått svar.