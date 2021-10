Den britiske hæren er forberedt på å levere drivstoff i månedsvis

Han påpeker samtidig at han tror bensinmangelen på stasjonene snart vil bli kraftig minsket.

Mandag ble hæren satt inn for å bøte på sjåførmangelen og sikre leveransene til Storbritannias bensinstasjoner. I tillegg er forsvaret nå i ferd med å trene opp nye sjåfører. Ifølge Wallace har flere enn 50.000 folk søkt om opplæring for å ta førerkort for lastebil.

Årsaken til bensinkrisen er at det mangler rundt 100.000 lastebilsjåfører, først og fremst fordi tusener av sjåfører forlot Storbritannia på grunn av brexit, men også fordi mange når pensjonsalder og på grunn av koronapandemien.

Ifølge samferdselsdepartementet er det foreløpig utstedt 27 nødvisum for sjåfører som kan levere drivstoff, samt 100 for folk som kan levere matvarer. Totalt 300 slike nødvisum er tilgjengelige.

Men mange sjåfører i Polen og andre land som måtte forlate Storbritannia, stiller seg tvilende til om noen vil være villig til å reise til Storbritannia for en midlertidig jobb for så å bli kastet ut kort tid etter.

For å få tak i sjåfører er det også sendt brev til tusener av tyskere som er bosatt i Storbritannia, og som har førerkort fra før 1999 som gir dem lov til å kjøre lastebiler opp til 7,5 tonn.