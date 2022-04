Det vil heller ikke være mulig å utvide eksisterende tilbud av denne typen, ifølge den nye loven som skal erstatte den eksisterende friskoleloven.

– Vi må kalle en spade for en spade, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sa hun la fram forslaget på en pressekonferanse fredag.

Den nye loven innebærer at privatskoler må representere et reelt supplement til den offentlige fellesskolen for å bli godkjent, opplyser Brenna.

Det kan for eksempel være skoler med en anerkjent pedagogisk retning, som steinerskoler, montessoriskoler eller internasjonale skoler.

– Vi vil stanse privatiseringen og bygge en sterkere offentlig fellesskole, sa Brenna.

Under Solberg-regjeringen økte antall privatskoler med nesten 30 prosent, fra 268 i 2013 til 346 i 2021, ifølge Kunnskapsdepartementet. Samtidig har antallet offentlige skoler blitt redusert hvert år. Tilskuddet fra staten til privatskolene var i 2021 på 6,2 milliarder kroner, en økning på 2,7 milliarder kroner siden 2013.

Brenna varsler flere innstramminger de neste årene, samtidig som den offentlige skolen skal styrkes.

– Vi vil blant annet gi lokale folkevalgte mer innflytelse over godkjenning, finansiering og styring av privatskolene, sier Brenna.