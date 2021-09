Dette skjedde natt til mandag

1.065 nye koronasmittede registrert siste døgn – 365 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 1.065 koronasmittede i Norge. Det er 158 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.460 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.173, så trenden er stigende. Samtidig er det registrert 365 nye smittetilfeller i Oslo.

Motstandsgruppe ber Taliban om våpenhvile

Den nasjonale motstandsfronten (NRF) sa natt til mandag at den «foreslår at Taliban stopper sine militære operasjoner i Panjshir», og at Taliban trekker sine styrker tilbake.

Panjshirdalen er det eneste området Taliban foreløpig ikke har tatt full kontroll over, og det er meldt om store tapstall på begge sider i kamphandlingene.

Gaddafis sønn løslatt fra fengsel

Saadi Gaddafi, en av sønnene til Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi, er løslatt, opplyser en talsperson for overgangsmyndighetene i landet.

Gaddafi har i flere år sittet fengslet i Hadaba-fengselet i hovedstaden Tripoli, der også flere av farens tidligere embetsmenn sitter i påvente av rettssak i forbindelse med opprøret i 2011.

Sju av ti tror koronasmitten vil øke

Stadig flere tror koronasmitten i Norge vil øke. 68 prosent venter at smitten stiger i tida framover, og 45 prosent mener smitteverntiltakene lempes for fort.

Samtidig oppgir 17 prosent av de spurte at de tror smitten vil minke, mens 16 tror den vil bli liggende på det samme nivå som nå, viser tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

Andelen som tror smitten vil øke framover, har økt med henholdsvis 19, 11 og 11 prosentpoeng i månedene som har gått siden juni.

Brann i loftsleilighet i Oslo sentrum

Nødetatene rykket mandag morgen ut til en brann i en loftsleilighet i Torggata i Oslo sentrum. Politiet meldte om hendelsen klokka 4.43 mandag morgen. Brannen ble slukket like før klokka 5, opplyser 110-sentralen til NTB.

– Det har vært et lokalt varslingsanlegg, og både anlegget og brannvesen har bistått med å evakuere alle. Brannen er slukket, sier vaktkommandør Tor Audunhus. Totalt ble 14 personer evakuert. Årsaken til brannen er ukjent, og politiet har opprettet sak.