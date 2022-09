– Å gi en familie på Sørlandet med normalt forbruk 45.600 kroner i dekning av strømkostnader, er ikke «lommerusk». Det er merkelig at sånne uttalelser kommer. Å bruke rundt 44 milliarder kroner for å avhjelpe virkningene av situasjonen er ikke «lommerusk», sa Aasland med henvisning til beløpet regjeringen samlet kommer til å bruke på forskjellige strømtiltak i år.

Etter å ha takket for en «grundig debatt» om «et særdeles viktig tema», gikk statsråden til angrep på Sylvi Listhaugs uttalelse om at regjeringen møter desperate bedrifter med «lommerusk». Aasland sa at enkelte uttalelser i debatten gjorde ham bekymret og ba om at representantene etter hvert kunne enes om løsninger.

– Det er ganske store summer det er snakk om. Og dette må ses i sammenheng med den økonomiske situasjonen vi er inne i, sa han.