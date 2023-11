- Etter mye overveielse og mange samtaler med min familie har jeg bestemt meg for å gi opp røyken, skriver Snoop Dogg i sine sosiale medier. Instagram-bildet viser ham med foldede hender og videre heter det: "Vennligst respekter mitt privatliv i denne tiden".

Det førte til en eksplosjon i antall reaksjoner - over tre millioner likerklikk bare på Instagram de første 15 timene. Responsen var tydeligvis så stor at Snoop Dogg noen timer senere rykket ut med en ny oppfordring om respekt for hans privatliv.

Mange av fansen har reagert med skepsis i kommentarfeltet. Noen tror han spøker, andre frykter for helsetilstanden hans. Spekulasjonene raser om det dreier seg om vanlige sigaretter - eller om det også gjelder marihuanarøykingen han er kjent for og som tidligere har fått ham i trøbbel på Europa-turneer:

Blant annet ble rapperen nektet innreise i Norge i to år etter at tollerne i Kristiansand fant åtte gram marihuana på ham da han landet for å opptre på Hovefestivalen i 2012.

Han er også en stor aktør på det lovlige cannabismarkedet i USA med sitt varemerke Leafs by Snoop. Det har ført til at noen fans tror utspillet kan dreie seg om et mulig reklamestunt for nye produkter, ifølge The Independent.