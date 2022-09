Dronning Elizabeths leger er bekymret for helsen hennes og tilrår henne å være under medisinsk overvåking, opplyser det britiske slottet.

Onsdag ble det kjent at dronningen måtte avlyse oppdrag etter råd fra legene. De anbefalte henne da å hvile.

De nærmeste familiemedlemmene er informert om utviklingen i dronningens helse.

– Etter nye undersøkelser i morges er dronningens leger bekymret for hennes majestets helse og anbefaler at hun er under medisinsk overvåking. Dronningen har det komfortabelt og er på Balmoral, heter det i en uttalelse fra slottet.

Familien er med dronningen

Balmoral er dronningens residens i Skottland. Dronning Elizabeth er 96 år gammel.

Dronningens sønn, prins Charles og hans kone, hertuginne Camilla er på Balmoral for å være med henne, mens Charles' eldste sønn, prins William, er på vei dit, melder Sky News. Hans kone, hertuginne Kate, blir værende i deres hjem for å ta seg av barna, som hadde sin første dag på ny skole torsdag.

Alle dronningens barn er nå sammen med henne på Balmoral, melder ITV.

Prins Harry og hans kone Meghan, som bor i USA, var allerede i London og skulle etter planen delta på et veldedighetsarrangement torsdag kveld, men reiser nå til Balmoral.

Sky News påpeker at det at hele kongefamilien samler seg på Balmoral, viser at det er grunn til bekymring for dronningens helsetilstand.

– Det er et nivå av alvorlighet som vi ikke har sett før, sier BBCs kongehusekspert Jonny Dymond.

Erkebiskopen av Canterbury sier at hele nasjonen ber for dronningen.

– Må Guds nærvær styrke og trøste hennes majestet, hennes familie og dem som tar vare på henne på Balmoral, skriver erkebiskop Justin Welby på Twitter.

Tok imot sin 15. statsminister

Dronning Elizabeth er verdens lengstsittende nåværende monark. Tirsdag tok hun imot landets nye statsminister Liz Truss på Balmoral. Det er den 15. statsministeren dronning Elizabeth har tatt imot.

Det er første gang hun ønsker en ny statsminister velkommen på Balmoral. Årsaken til det var dronningens helse.

– Hele landet kommer til å være svært bekymret, tvitrer statsminister Truss om beskjeden fra dronningens leger.

– Mine og folkets tanker er med hennes majestet og hennes familie, legger statsministeren til.

Debatt i Underhuset ble avbrutt

En debatt om energiplanen til Truss ble avbrutt i Underhuset da nyheten ble kjent.

– Jeg vet jeg snakker på vegne av hele parlamentet når jeg sier at vi sender våre beste ønsker til hennes majestet, dronningen, og at hun og kongefamilien er i våre tanker og bønner i denne tiden, sa speaker i parlamentet Ian Blackford.

Dronningen får også lykkønskninger fra opposisjonsleder Keir Starmer, samt Skottlands førsteminister Nikola Sturgeon. Nettsidene til Buckingham Palace krasjet etter at nyheten ble kjent.

Dronning Elizabeth ble født 21. april 1926 og er datter av kong George, som tok over tronen da hans bror, kong Edward, abdiserte i 1936. Elizabeth ble da tronarving.

Ble dronning som 25-åring

Dronningen tjenestegjorde i andre verdenskrig som bilmekaniker og sjåfør i Women's Auxiliary Territorial Service. Hun giftet seg med Philip Mountbatten i 1947. Han døde i april i fjor.

Sammen fikk de fire barn: Charles, Anne, Andrew og Edward.

Elizabeth ble dronning da faren døde i 1952. Hun var da 25 år og ble dronning for restene av det britiske imperiet, og ble blant annet dronningregent for sju uavhengige samveldeland.

Hun har vært dronning gjennom turbulente tider, både for samfunnet og kongehuset, men tilliten til det britiske kongehuset er fortsatt høy. Eksperter tilskriver det dronningens popularitet.