– Vi syntes det virket som formen var litt bedre. Kongen var ved godt mot. Livlegen hans har kommet til Malaysia og har fått dannet seg et første bilde. Tilbakemeldingen hans er tilsvarende som vårt inntrykk, sier kronprins Haakon til den frammøtte pressen på Finse.

Han legger til at kongen trolig trenger noen dager for å komme seg på sykehuset i Malaysia, og at de ikke har tatt stilling til når han skal hjem.

– Det er klart at alderen hans tilsier at det er greit å behandle dette ordentlig. De er veldig flinke på sykehuset, og det er fint at det er lagt såpass godt til rette, sier kronprinsen.

– Det er jo litt langt hjemmefra, men nå går det bedre med ham. Nå trenger han litt ro, så ser det ut som at dette går bedre.

Det er er ikke klart hvor lenge kongen vil være innlagt.

– Vi vet ikke når han kommer hjem. Det får vi ta stilling til senere, sier kronprinsen.