Tre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia

Tilhengere av tidligere president Evo Morales har blokkert tilgangen til et drivstoffanlegg i byen El Alto.

Tirsdag rykket politiet og soldater inn for å rydde unna demonstrantene. Tre personer ble drept og tretti såret i sammenstøtene. En talsmann ved ombudsmannens kontor sier at to av de drepte ble skutt, blant dem en 31 år gammel mann.

– Vi ber myndighetene om etterforskning, sa talsmannen til nyhetsbyrået AFP. Han understreket at alle drepte og sårede er tilhengere av Morales.

Etter sammenstøtene tirsdag er tallet på drepte etter presidentvalget 20. oktober oppe i 27, ifølge Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen.

Det bolivianske forsvaret har uttalt at «vandaler» angrep og delvis ødela drivstoffanlegget Senkata i El Alto ved bruk av eksplosiver.

En kolonne med om lag 50 tankbiler ble tirsdag eskortert ut av anlegget for første gang på en uke. Tankbilene fraktet bensin, diesel og flytende gass.

Morales' tilhengere satte opp sperringer rundt anlegget forrige uke i protest mot det de mener er et kupp av fungerende president Jeanine Añez. Veisperringer har ført til mangel på bensin og mat i landet.