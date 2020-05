Ida Lindtveit Røse (27) blir tidenes yngste statsråd i Norge

Ida Lindtveit Røse (27) blir ny barne- og familieminister mens Kjell Ingolf Ropstad er i pappapermisjon.

Her er hun fotografert i 2017 da hun var leder for Kristelig Folkepartis Ungdom. Ungdomspartilederne er fra venstre: AUF – Mani Hussaini, Fremskrittspartiets Ungdom – Bjørn-Kristian Svendsrud, Unge Venstre – Grunde Kreken Almeland og Ida Lindtveit Røse – KrFU.

Hun fikk spørsmålet fra KrF-lederen kvelden før 17. mai, melder NRK.

– Jeg fikk en melding 16. mai, mens jeg drev og la yngstemann, om det passet at Kjell Ingolf ringte meg. Da begynte det å kverne litt rundt i hodet, og det første jeg tenkte var «hva galt har jeg gjort nå». Så spurte han meg i telefonen da, om jeg hadde lyst til å vikariere for ham i regjering, sier hun.

Onsdag denne uka var hun inne til samtaler og såkalt «screening» på Statsministerens kontor, og etter dette ga statsminister Erna Solberg (H) sitt ja til KrFs foretrukne statsrådsvikar.

Når hun tiltrer tirsdag 2. juni blir det som den yngste statsråden i Norge noen gang. Til sammenligning var den til nå yngste, Arbeiderpartiets Hadia Tajik, 29 år da hun ble kulturminister i 2012.

Ida Lindtveit Røse var leder for Kristelig Folkepartis Ungdom fra 2015 til 2017. I lokalpolitikken har hun vært gruppeleder for KrF i hjemkommunen Oppegård i gamle Akershus. I dag er hun gruppeleder for KrF på fylkestinget i Viken.

I tillegg til de politiske vervene har den påtroppende statsråden arbeidet som rådgiver i NHOs forening for kunnskaps- og teknologivirksomheter, Abelia, og var et halvt år seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået First House.

Ida Lindtveit Røse (27) skal vikariere som barne- og familieminister mens Kjell Ingolf Ropstad fra Evje har pappapermisjon. Foto: Christian Breidlid, Aftenposten