Hareide har fått rådgiver

KrFs kommunikasjonsrådgiver Stig-Øyvind Blystad (t.v) tar skrittet over til regjeringen som ny rådgiver for samferdselsminister Knut Arild Hareide. Her sammen med KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og politisk rådgiver Jorunn Hallaråker. Foto: Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix