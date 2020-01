Anklager om urent spill i riksrettssaken mot Trump

Demokratene i Kongressen anklager Republikanerne for forsøk på å manipulere riksrettssaken mot president Donald Trump, som åpnet tirsdag.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Medlemmene av Senatet ble i forrige uke tatt i ed av høyesterettsjustitiarius John Roberts, etter at riksrettstiltalen mot Donald Trump var lest opp. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Riksrettssaken åpnet med en debatt om hvordan saken skal føres, hvor mye tid som skal settes av og hvilke vitner som skal kunne innkalles.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, vil ha høyt tempo og foreslo først at partene skulle få 24 timer hver, fordelt over to dager, til å framføre sine argumenter.

Deretter vil han gi senatorene 16 timer til å fremme skriftlige spørsmål til partene.

Rigget rettssak

Rett før saken åpnet foretok McConnell en mindre justering av forslaget ved å gi partene 24 timer fordelt over tre dager, men dette var langtfra nok til å blidgjøre Demokratene.

Aktor Adam Schiff og anklaget i sitt åpningsinnlegg republikanerne for urent spill og forsøk på manipulasjon og viste til at den stramme tidsrammen vil begrense muligheten til å føre vitner og legge fram dokumenter.

– En slik prosess vil hindre at det amerikanske folk får se bevisene, sa han.

Lederen for det demokratiske mindretallet i Senatet, Chuck Schumer, betegnet McConnells forslag til regler for gjennomføring av riksrettssaken som skammelig.

Vedtas

Tross Demokratenes protester, vil McConnells forslag til kjøreregler og tidsramme antakeligvis bli vedtatt av det republikanske flertallet i Senatet.

Schiff vil i så fall legge fram anklagene mot presidenten onsdag, men det ventes ikke at disse vil inneholde noe nytt ut over det som alt er kjent i det 111 sider lange dokumentet som ble lagt fram i forrige uke og som oppsummerer etterforskningen.

Dokumentet konkluderer med at det er overveldende beviser for at Trump har gjort seg skyldig i maktmisbruk og for å ha forsøkt å hindre Kongressens etterforskning av dette.

Presset Ukraina

Kjernen i tiltalen er at Trump ved å holde tilbake militærhjelp til Ukraina forsøkte å presse landet til å innlede en etterforskning som ville involvert USAs tidligere visepresident Joe Biden.

Demokratene mener dette i realiteten var et forsøk på å få Ukraina til å påvirke presidentvalget i USA senere i år, der Biden håper å bli Trumps motkandidat.

For at Trump skal bli dømt og avsatt, trengs det to tredels flertall i Senatet. Det innebærer at et betydelig antall republikanere vender ham ryggen, noe som regnes som lite sannsynlig.

Republikanerne håper riksrettssaken vil være over når Trump skal holde sin tale om rikets tilstand 4. februar.

Publisert: Publisert 21. januar 2020 20:57

Mest lest akkurat nå