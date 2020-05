Regjeringens nye regler: Nei til sju personer i parken – ja til 50 i selskapslokale

Regjeringens nye smittevernråd kan virke kompliserte. Her er tre statsråders forsøk på å forklare det nye regelverket som trer i kraft 7. mai.

Det blir fortsatt ikke lov å samles i grupper på mer enn fem personer i parken eller hagen. 1 av 4 Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie (H) prøvde så godt han kunne å forklare regjeringens nye smittevernsregler da han holdt pressekonferanse torsdag ettermiddag. Men mange satt igjen med spørsmål etterpå.

Enkelt forklart blir det fra 7. mai lov til å samles opp mot 50 personer på et offentlig sted, så lenge man kan holde én meters avstand og en «ansvarlig arrangør» står bak.

Både kinoer, restauranter, konferanselokaler, selskapslokaler og konsertlokaler regnes som offentlige steder. Dermed kan disse stedene gradvis åpnes opp igjen for grupper på opptil 50 personer – noe som får næringsminister Iselin Nybø (V) til å juble.

– Nå må det feires, sier hun til NTB, og oppfordrer folk som snart fyller runde år, til å bestille festlokaler og støtte næringslivet.

– Nå kan du samle 50 stykker på et hotell. Det gir noen muligheter. Det vet jeg er sårt ønsket. Dette er en viktig inntektskilde for hotellene våre, sier Nybø.

Må kutte ned på gjestelisten

Dermed blir det for eksempel lov for en bedrift med 40 ansatte å dra på kurshelg på et hotell. Nybø sier at serveringspersonellet ikke teller inn i dette tallet. Så dermed kan man samle inntil 50 gjester til bursdager og brylluper på hoteller og i festlokaler.

– Men de som har invitert 70 stykker til bryllupet, må de stryke noen fra listen?

– Det må de hvis de skal arrangere det nå. Ellers så må de vente, sier Nybø.

Regjeringen har varslet en ny vurdering 7. mai av om det eventuelt skal åpnes opp for arrangementer for inntil 200 mennesker fra 15. juni.

Kinoåpning

Kulturminister Abid Raja (V) jubler også over oppmykningen, selv om smitteverntiltakene fortsatt vil legge store dempere på kulturlivet.

– For de største institusjonene er det ikke noe økonomi i å selge 50 billetter. Operaen kan ikke selge 50 billetter og åpne opp med 1.400 seter. Det skjønner jeg, sier Raja.

Han forteller at kinoer og teatre står fritt til å åpne igjen fra 7. mai for inntil 50 personer.

– Familier kan sitte sammen på kino. Men mellom familiene må det være én meters avstand. Hvordan man innretter datasystemene for å få det til, det må bransjen håndtere, sier han.

De samme reglene gjelder for konsertlokaler.

– Det kommer til å bli mange gøye arrangementer med opptil 50 mennesker. Men det kommer til å bli enda gøyere fra 15. juni hvis vi klarer å gå opp til 200, som er meningen vi skal klare, sier Raja.

Nei til fest i parken

Helseminister Bent Høie forklarer at det fortsatt ikke er lov til å samle mer enn fem personer i stuen eller i hagen sin. Det er heller ikke lov å samles i grupper på mer enn fem i parken – selv om det er et offentlig sted.

– Da må du ha et arrangement. Og du må ha lagt til rette for de hygienekravene som gjelder. De færreste av oss klarer å samle 50 i en park og håndheve det. Det tror jeg de fleste forstår, sier helseministeren.

En ny vurdering av hvor store grupper som kan samles privat, kommer 7. mai.

– Hvis en person skal arrangere en 30-årsdag, planlegger det i parken, sørger for at alle holder én meters avstand og oppfører seg selv som «ansvarlig arrangør». Er det fortsatt ikke greit?

– Nei, for han vil sannsynligvis ikke klare å ha et opplegg i en park hvor folk holder en meters avstand og samtidig holder hygienekravene. Da har du sannsynligvis tenkt å drikke litt og spise litt og gjøre noe sammen, og det krever noe rundt det. Jeg tror at en som skal arrangere en 30-årsdag, setter seg ned og tenker gjennom disse tingene og fort finner løsninger på det som krever en mer profesjonell arrangør, eller så vil de se at det ikke går.